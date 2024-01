Calciomercato Torino, Lovato allo stadio per le visite mediche

Lovato è arrivato per i controlli di rito alla Medicina dello Sport

Visite mediche in corso per Matteo Lovato. Il difensore centrale della Salernitana ha lasciato la Campania ed è arrivato nel tardo pomeriggio odierno, martedì 30 gennaio, alla Medicina dello Sport di Torino per svolgere i consueti controlli. Una volta terminate le visite di rito, Lovato firmerà il contratto che lo legherà ai colori granata.