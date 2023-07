Calciomercato Torino, senza rinnovo anche Rodriguez può guardarsi intorno

Al momento per un rinnovo di Rodriguez ci sono stati dei primi discorsi intavolati, perché, come detto, al Torino piacerebbe puntare sul giocatore anche in futuro. Ma nulla più. Dall’altro lato, lo svizzero, che va per i 31 anni, ha da poco arricchito la sua squadra di agenti, affidandosi a uno dei più noti ed esperti procuratori come Federico Pastorello, segnale del fatto che il giocatore tiene gli occhi aperti intorno a sé. Il Toro punterebbe volentieri anche in futuro su Rodriguez, che potrebbe anche arrivare a giugno 2024 in scadenza di contratto, ma se gli agenti portassero un’offerta interessante, allora sarebbe ascoltata nell’interesse di una parte e dell’altra.