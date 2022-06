Calciomercato Torino, settimana decisiva per Gabriel: il portiere si avvicina

Nei prossimi giorni sono attese novità riguardo la trattativa tra i granata e il portiere brasiliano ex Lecce

Federico De Milano

Questa settimana il Torino continuerà ad insistere con uno dei principali obiettivi che sono sorti in queste battute iniziali di calciomercato. Si tratta di Gabriel, portiere brasiliano che a fine mese vedrà scadere il suo contratto col Lecce e sarà svincolato. In un mercato in cui girano pochi soldi, soprattutto finché non si effettuerà la cessione di Bremer, un'occasione a costo zero come Gabriel potrebbe rivelarsi importante per il Toro.

Il delicato ruolo di portiere nel Torino

La scelta dell'estremo difensore è stato uno dei principali problemi in questa prima stagione di Ivan Juric sulla panchina granata. L'obiettivo è riuscire, grazie all'acquisto di Gabriel, a sistemare un reparto che potrebbe perdere presto quello che, una anno fa, è stato scelto come titolare, ovvero Vanja Milinkovic-Savic. Gabriel però ha fin qui raccolto molte più presenze in Serie B (160 partite) piuttosto che in Serie A (45 presenze) motivo per il quale potrebbe essere scelto come titolare per la prossima stagione Etrit Berisha. L'albanese nella seconda parte dello scorso campionato ha rubato il posto a Vanja e si è imposto come titolare nel ruolo. La risposta dell'ex Lazio a questa investitura da parte di Juric è stata abbastanza buona e in ritiro l'allenatore del Toro dovrà sciogliere le riserve indicando chi sarà il prossimo portiere titolare.

Il Torino cerca l'accordo con Gabriel

La trattativa con Gabriel intanto prosegue. Il Toro vuole riuscire ad andare in ritiro con la squadra portieri già al completo in modo da poter consentire a Juric di compiere le scelte migliori in questo delicato ruolo. Durante questa settimana ci si aspettano sviluppi significativi riguardo questo affare. Il Torino vorrebbe offrire all'ex Lecce un contratto triennale e un accordo tra le parti sembra tutt'altro che impossibile. Il Toro riuscirebbe così a mettere sotto contratto il primo nuovo giocatore in questa sessione di mercato mentre Gabriel, dal canto suo, avrebbe di nuovo un'occasione per rimettersi in mostra in Serie A dopo aver passato la maggior parte della carriera in cadetteria.