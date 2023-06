Calciomercato Torino, ora si chiude per Haveri del Rimini. Le ultime

Il Torino punta a chiudere per Brian Haveri, esterno sinistro dal Rimini, nelle prossime ore. Il Toro lo seguiva da almeno un anno e aveva raggiunto un accordo con il calciatore, che era un designato per rimpinguare il pacchetto esterni. Ma il tesseramento non fu possibile per motivi burocratici né nell’estate 2022 né nell’inverno 2023. Tuttavia, non è una novità che il Torino fosse sul giocatore: “Ho un incontro con il Torino a gennaio per definire l’accordo di cessione. L’affare è già stato impostato da tempo, è venuto il momento di chiudere. Poi la società granata ci dirà se lo prenderà subito, o lo darà in prestito o lo lascerà qui”. Così il direttore sportivo del Rimini, Maniero, lo scorso 27 dicembre a corriereromagna.it. Anche l'esterno aveva dichiarato di aver trovato l'accordo con il club granata: “In questo momento l’unica preoccupazione è il Rimini. Penso a fare bene qua poi ovviamente il Torino sarebbe uno step importante. C’è un accordo da inizio anno ma ancora non è concluso, l’interesse del club però è vivo”. Finalmente nelle prossime ore si dovrebbe chiudere per l'albanese classe 2001, con la stagione sportiva 2023-2024 che inizierà nella giornata di domani. Per Haveri, il Torino ha pronto un contratto triennale.