Calciomercato Torino, trattativa con la Cremonese per Ilkhan

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino è in trattativa con la Cremonese per il passaggio in Lombardia di Emirhan Ilkhan. Il centrocampista turco classe 2004 ha fin qui trovato poco spazio in granata e il passaggio in prestito in grigiorosso potrebbe garantirgli maggior minutaggio. Proprio quest'oggi l'ex Besiktas è tornato nella lista dei convocati di Juric per la trasferta di Empoli dopo essere rimasto alcune settimane fermo ai box per un taglio sulla caviglia subito in un'amichevole proprio contro la Cremonese lo scorso 23 dicembre. La formazione lombarda sta cercando Ilkhan in prestito ma la buona riuscita dell'operazione dipenderà dalla volontà di Juric che in mediana, ad oggi, può contare su Ricci, Adopo, Linetty, Gineitis e Lukic (riguardo il quale proprio oggi sembra esserci stato un confronto con la società). A centrocampo c'è anche Ivan Ilic in arrivo dal Verona e che ha già svolto stamane le visite mediche.