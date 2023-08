Calciomercato Torino, Verdi ai saluti: è fatta a titolo definitivo con il Como

Simone Verdi lascia definitivamente il Torino: è in dirittura di arrivo il suo trasferimento al Como, in Serie B. Termina così la sua seconda parentesi al Torino, un'avventura accompagnata dal prezzo di acquisto versato al Napoli nel 2019: un totale di 23 milioni di euro (3 per il prestito, 20 per l'obbligo di riscatto) più eventuali 2 milioni di euro di bonus, l'acquisto più caro nella storia del club. Ora, dopo stagioni in chiaroscuro e prestiti in giro per l'Italia, lascia definitivamente il Piemonte per accasarsi al Como di Moreno Longo. Sulle sponde del lago, l'ex Verona e Napoli trova un mister con cui ha avuto alcuni dei suoi migliori momenti al Toro e una società ambiziosa che punta alla promozione in A. Salvo sorprese, Verdi non sarà convocato per Milan-Torino, ma anzi nelle prossime ore si dirigerà in riva al Lago per effettuare visite mediche e firme.