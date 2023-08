Calciomercato Torino, Vlasic ha firmato il contratto: le ultime

Nikola Vlasic ha firmato il contratto con il Torino. Il trequartista croato aveva svolto in mattinata le visite mediche al Centro di Medicina dello Sport (QUI il video), dopodiché aveva lasciato la struttura mostrandosi molto disponibile con chi era accolto per salutarlo (QUI il video). Nel tardo pomeriggio di oggi è arrivato anche l'ultimo atto che segna il ritorno in granata: la firma sul contratto quadriennale proposto dal Torino (scadenza a giugno 2027), con opzione per un ulteriore quinto anno in granata. Vlasic percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione. Ora si attende solo l'annuncio da parte del club granata.