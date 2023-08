Magari non come prima scelta - viste anche le richieste di Juric - ma Mergim Vojvoda potrebbe rimanere al Torino. La situazione del kosovaro sembra abbastanza chiara: non partirà come titolare fin qui, perché l’allenatore granata ha richiesto un giocatore importante per quella corsia, spiegando che vorrebbe un Ansaldi più giovane. Per questo motivo Vojvoda non è nella testa di Juric il titolare su quella fascia, però le possibilità di permanenza ci sono.

Calciomercato Torino, Vojvoda può rimanere in granata

Partiamo da conclusioni più che logiche. A meno che non arrivino offerte importanti per il ragazzo, lui rimarrà anche perché il Torino in questo momento ha altre priorità sul mercato e non dovrebbe avere l’intenzione e la volontà di effettuare un’altra operazione su quella corsia, dove arriverà il giocatore richiesto da Juric. Poi va anche detto che in granata Vojvoda non avrà certamente brillato, ma comunque ha dimostrato di essere un ragazzo affidabile e come alternativa andrebbe benissimo. D’altronde conosce già gli schemi e lo spogliatoio e quindi al terzo anno sotto la stessa stagione sarebbe un’alternativa validissima. Il tema è che il giocatore sta andando in scadenza e a giugno 2024 potrebbe liberarsi a zero. Condizionale d’obbligo nel suo caso visto che è prevista anche l’opzione di rinnovo nel suo contratto. Per questo motivo non è da escludere che alla fine il Torino estenda il legame con Vojvoda e che lui possa rimanere in granata.