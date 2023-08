Calciomercato Torino, Zapata-Buongiorno: ecco l’offerta dell’Atalanta

Il Torino e l'Atalanta potrebbero trovare l'accordo per portare Buongiorno a Bergamo e Zapata a Torino. L'offerta dei bergamaschi, secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, sarebbe di 17 milioni più l'intero cartellino di Zapata in cambio di Buongiorno. Soppy, invece, arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Al momento sembra che manchino ancora tutte le intese con i giocatori per completare in modo definitivo l'operazione. I granata acquisirebbero il centravanti che tanto serviva, pagando, peròm il caro prezzo della perdita del difensore scuola Toro.