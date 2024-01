Chi è Mitchel Bakker? Ajax, PSG e Bayer per il figlio d’arte. E all’Atalanta…

Come riportato nelle scorse ore da Toro News, il Torino ha messo gli occhi su Mitchel Bakker. Ma chi è l'esterno sinistro dell'Atalanta? Si tratta di un giocatore nato a Purmerend (Paesi Bassi) il 20 giugno 2000 ed è un figlio d’arte di papà Edwin, che ha militato nell’Ajax degli anni Ottanta. Bakker è un esterno a tutta fascia mancino che ha vestito in carriera quattro maglie, una più importante e pesante dell'altra: Ajax, come il papà, poi PSG e Bayer Leverkusen; l'ultima in ordine di tempo è quella dell'Atalanta, dove è approdato a titolo definitivo nell'estate 2023. Fin qui ha collezionato appena 12 presenze (8 in campionato per appena 223 minuti giocati, 4 in Europa League per ulteriori 105 minuti) ed è stato un comprimario nelle strategie di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, la carriera di Bakker parla per lui: tutta la trafila nelle giovanili dell'Ajax, poi 45 presenze con il PSG in due stagioni e ancora 70 apparizioni e 5 gol con il Bayer Leverkusen. Con i tedeschi è stato nelle ultime due annate e la 2022/2023 è stata la migliore della sua stagione, soprattutto dal punto di vista realizzativo (4 gol). Se dall'Ajax al PSG è passato gratuitamente, invece dai parigini alle Aspirine si è trasferito per la cifra di 7 milioni di euro. La Dea l'ha invece pagato circa 9,5 milioni di euro e fin qui l'investimento non ha pagato, tanto che si prospetta un prestito.