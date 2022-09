Da Barkley a Ljajic e Aurier: le migliori occasioni sul mercato degli svincolati

Alle ore 20 di giovedì 1 settembre il calciomercato italiano ha chiuso i battenti, ma questo non significa che le squadre non possano ancora cogliere eventuali occasioni per rinforzarsi. Resta infatti a disposizione dei club la possibilità di tesserare i giocatori svincolati. Una situazione cui il Toro ha fatto ricorso in una sola occasione negli ultimi anni, quando nel 2015 decise di aggregare alla rosa l'ucraino Vasyl Pryima a seguito del grave infortunio di Maksimovic. Appare ad oggi difficile - nonostante lo stop di Ricci ed un centrocampo con gli uomini contati - che i granata possano buttarsi sul mercato degli svincolati. Del resto lo stesso Vagnati, nel corso della conferenza stampa di fine mercato, ha fatto intendere come il numero ridotto di partite prima della sosta per il Mondiale abbia portato a prendere in considerazione soltanto giocatori già pronti.