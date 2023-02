Dalla cessione di Lukic ai nuovi acquisti: il mercato del Toro spiegato da Juric

Dopo aver accarezzato il tema a caldo dopo la sconfitta di Firenze, Ivan Juric è tornato a commentare e spiegare quelle che sono state le mosse del Toro nel mercato di gennaio. Alla vigilia della gara contro l'Udinese al tecnico è stato nuovamente chiesto della cessione di Lukic, operazione sulla quale il croato si è espresso in modo molto trasparente. "La scelta della società è giusta e legittima" ha spiegato Juric, auspicando però al tempo stesso una migliore gestione dei contratti in scadenza in vista del futuro: "Mi dispiace perché sei mesi fa avrebbe rinnovato volentieri e nemmeno per cifre altissime, poi sono successe alcune cose e Lukic non voleva firmare perché non si sentiva apprezzato come voleva".