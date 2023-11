Dalla difesa al vice Sanabria: Toro, come cambia il mercato con il 3-5-2

Molto ruota attorno al ruolo di Tameze. E i trequartisti ora non hanno più una collocazione in campo

Con il 3-4-2-1 ormai accantonato e il passaggio al 3-5-2, in casa Toro cambiano anche le priorità sul mercato. In vista di gennaio la rosa a disposizione di Juric non ha bisogno di grossi stravolgimenti, ma è chiaro che un paio di accorgimenti saranno necessari per rendere più competitiva la squadra.

La variabile Tameze: comprare un difensore o un centrocampista? — L'assetto tattico della difesa è rimasto invariato, ma l'infortunio di Schuurs e le condizioni fin qui non ottimali di Djidji e Zima saranno fattori da tenere in considerazione. Se questi ultimi due dovessero dare garanzie sul piano fisico, potrebbe bastare arretrare definitivamente Tameze sulla linea dei difensori. L'ex Verona ha fin qui fatto benissimo da braccetto di destra e non si può escludere che quello possa rimanere il suo ruolo. Da un punto di vista numerico servirebbe comunque un innesto, che a questo punto potrebbe diventare un centrocampista.

Un vice Sanabria: non ci sono altre seconde punte — Quello che manca, con il passaggio alle due punte, è un vice Sanabria. Tornato titolare dopo una parentesi da riserva di lusso, il paraguayano non ha un vero e proprio sostituto in rosa. Se Zapata può essere sostituito da un'altra prima punta come Pellegri, lo stesso non si può dire per il numero nove dato che in squadra non è presente un altro giocatore con le sue caratteristiche. Molto dipenderà da Karamoh o Radonjic: riusciranno ad adattarsi alle nuove necessità tattiche o sarà inevitabile ricorrere al mercato?

Trequartisti in esubero. Serve un mancino a sinistra? — I trequartisti sono infatti i più penalizzati. Ad eccezione di Vlasic, che da mezzala offensiva si trova ancor più a suo agio, giocatori come Seck, Karamoh e Radonjic sono diventati superflui e per trovare spazio dovranno sacrificarsi in altre posizioni. Senza trequartisti bisognerà valutare anche la scelta fatta per la corsia di sinistra: Juric ha preferito un destro a piede invertito per entrare dentro al campo, ora che ci sono due punte in area potrà fare più comodo un mancino per crossare di più? Il prossimo mese e mezzo sarà decisivo per ultimare le valutazioni, intanto le priorità del Toro sul mercato sono inevitabilmente cambiate.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.