Il presidente del Lorient: “Il Torino vuole Laurienté? Faccia ciò che deve”

Loic Fery si espone in prima persona e parla di Armand Laurienté, finito nel mirino di diversi club tra cui il Torino. Il presidente del Lorient, che detiene il cartellino del giovane talento francese, ha detto la sua attraverso un commento sui social in risposta ai tifosi granata che invocavano a gran voce l'arrivo di Laurienté sotto la Mole: "Avete ragione, Armand Laurienté è un grande giocatore. Grazie per i vostri messaggi (anche se non sono sicuro che sia il modo giusto per arrivare ad un trasferimento)".