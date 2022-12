Praet, indizio social? Intanto torna titolare ed esce per infortunio dopo 17′

Che Dennis Praet sia un giocatore ancora molto gradito in casa Toro è cosa nota. Del resto lo stesso Vagnati, nella conferenza stampa di fine mercato a settembre, sottolineò la grande stima per il belga ed i tentativi effettuati per riportare il giocatore a Torino. In quell'occasione non se ne fece nulla, ma il nome di Praet sta tornando d'attualità in casa granata.

Volontà comune: il ritorno in granata

Il belga rappresenterebbe infatti un jolly di qualità per Juric, che potrebbe impiegarlo sulla trequarti (dove ci sono tre giocatori di livello e due giovani come Seck e Karamoh che non hanno ancora convinto appieno) o anche in mezzo al campo (reparto in cui la coperta è molto corta). Le motivazioni per riportare il giocatore all'ombra della Mole non mancano affatto ed anche Praet - dal canto suo - sarebbe contento di tornare a vestire la maglia granata. Al Leicester il belga non è affatto un titolare (in campionato appena 8 presenze di cui solamente tre dal 1') e lo scarso minutaggio ha contribuito all'esclusione dai 26 convocati per il Mondiale in Qatar. Da valutare ci saranno però le condizioni: impiegato ieri nel boxing day, Praet è stato costretto al cambio dopo 17' per una brutta caduta e le sue condizioni saranno da valutare.