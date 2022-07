Torino 2022/2023: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Si chiude oggi una settimana che non ha visto fin qui movimenti ufficiali in casa Toro. Dopo gli arrivi di Bayeye e Radonjic, è ai dettagli la trattativa che porterà Maggiore a vestire la maglia granata per rinforzare il centrocampo. Ma è soprattutto la situazione di Bremer a tenere banco: lunedì è in programma l'incontro che potrebbe portare alla fumata bianca per il trasferimento del brasiliano all'Inter. Nell'operazione potrebbe rientrare anche Casadei, si lavora per trovare un'intesa sulla formula del trasferimento. Sulla trequarti fase di stallo per Laurienté: il Lorient ha aperto alla cessione ma spara alto.