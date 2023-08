Torino, chi è Soppy: il laterale destro dell’Atalanta che Juric elogiò

Sono giorni caldi per il calciomercato ed il Toro dopo aver ufficializzato il ritorno di Vlasic, è ancora alla ricerca di alcuni colpi in grado di rinforzare la rosa. Nelle ultime ore l'attenzione dei granata sembra essere rivolta verso Brandon Soppy , terzino dell'Atalanta, classe 2002. Nato ad Aubervilliers, in Francia, da genitori di origini ivoriane, il difensore potrebbe essere inserito in uno scambio che coinvolgerebbe pure Stephane Wilfried Singo .

La carriera di Soppy

Il giocatore ha completato il proprio percorso giovanile in Francia. Cresciuto nell' INF Clairefontaine, nel 2017 è passato al Rennes. Nel 2018 ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club rossonero valido fino al 2021 e due mesi più tardi è stato promosso nella squadra riserve. Dopo un'ulteriore stagione disputata in quel campionato, durante l'estate del 2020 è stato inserito in prima squadra. Ha esordito in Ligue 1 il 22 agosto in occasione dell'incontro pareggiato 1-1 contro il Lilla, quando ha sostituito al 41' Jonas Martin. Il 30 Agosto 2021 lo acquista l'Udinese, dove debutta da subentrato il 12 settembre contro lo Spezia. Gioca una buona stagione collezionando 29 presenze, ma non riuscendo ad affermarsi tra i titolari, complice soprattutto l'exploit dei suoi compagni di reparto Udogie e Molina. Nel 2022 viene acquistato per 10 milioni di euro dall'Atalanta, squadra in cui gioca attualmente. 15 le presenze fino ad ora con la divisa della Dea, al termine di una stagione senza troppi sussulti.