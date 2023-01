Torino, ecco chi è Gravillon: difensore con stazza fisica ed esperienza in Italia

Gravillon, dalla Guadalupe al Reims, passando per la Primavera dell'Inter

Gravillon è nato a a Pointe-à-Pitre in Guadalupa, ma si è spostato da piccolo a Garges-lès-Gonesse, una cittadina nel nord della Francia. L'Inter lo ha scoperto in un torneo giovanile e lo ha portato a Milano dove in Primavera ha vinto un campionato e una Coppa Italia di categoria. Il ragazzo si è dimostrato molto utile per la sua fisicità (è alto 188 centimetri). Ha poi iniziato una girandola di squadre tra Serie A e B: Benevento e Pescara, poi l'Inter nel 2019, prima di un secondo passaggio in Abruzzo, riacquista il suo cartellino per poi cederlo nuovamente in prestito in A al Sassuolo (dove giocherà poco) e in B all'Ascoli (tra i marchigiani sarà uno tra i titolari). Passerà poi al Lorient in prestito e infine verrà acquistato per 3,5 milioni dal Reims. Nel campionato in corso è sceso in campo per 13 volte: ha perso la titolarità solo nelle ultime gare. Juric acquisirebbe un profilo di esperienza consolidata anche se di età ancora giovane che, però, in Serie A non è mai stato un titolare, ma solo in B. Comunque garantirebbe una scelta in più nell'organico, in un reparto che attualmente ha gli uomini contati.