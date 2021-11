Torino, risoluzione del contratto con il giovane Dennis Stojkovic

Il trequartista serbo classe 2002 lascia i granata, con cui aveva un contratto di tre anni: si tratta di una risoluzione consensuale

Il Torino e Dennis Stojkovic si separano. La società granata e il trequartista serbo classe 2002 hanno effettuato nelle scorse ore la risoluzione consensuale del contratto firmato la scorsa estate, che legava il giocatore al club di via Arcivescovado per tre anni. Stojkovic aveva svolto il ritiro precampionato con la prima squadra di Juric e debuttato in campionato con la Primavera, ma poi ha rimediato un infortunio alla caviglia che lo ha messo ko per diverse settimane. Nel frattempo, però, le gerarchie della prima squadra si sono definite e la stessa Primavera ha già diversi fuoriquota del 2002 su cui contare, come Garbett e Lindkvist, che giocano proprio nello stesso ruolo. Stojkovic, inoltre, ha espresso la volontà di cercare una prima squadra altrove in cui mettersi in mostra. Dunque si chiude così la seconda parentesi del giovane serbo (ma torinese adottato) al Torino.