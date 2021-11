Juric a Torino Channel: “Dobbiamo cercare di fare punti anche con le grandi”

Le parole dell'allenatore granata alla TV ufficiale del club in vista della sfida con la Roma di domenica alle 18

L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Torino Channel in vista della sfida con la Roma di Mourinho in programma domenica alle ore 18 in trasferta allo stadio Olimpico: "La Roma l'abbiamo vista l'altra sera che ha fatto una grande partita a Genova. E' una grande squadra, però noi dobbiamo cercare di fare punti anche con le grandi".