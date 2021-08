Toro, Messias non convocato dal Crotone: resta sul mercato, ma c’è pure il Milan

Nel match di ieri contro il Como, valido per la prima giornata di Serie B, Messias non è andato neanche in panchina...

POSSIBILE INSERIMENTO - I nove gol in trentasei partite alla prima stagione in Serie A, avrebbero convinto anche il Milan di Stefano Pioli a fare un tentativo per il brasiliano. Secondo Sky Sport, quello di Messias sarebbe l'ultimo nome entrato nella lista di Maldini & Co. per la trequarti orfana di Calhanoglu. Le richieste del Crotone rimangono alte (10 milioni di euro) ma l'occasione di giocare in Champions League con i rossoneri potrebbe convincere il giocatore a forzare la mano per non rimanere prigioniero del Crotone. Nulla di certo, ma in questi ultimi 8 giorni di calciomercato bisognerà sicuramente monitorare la situazione di Messias, che rimane sul mercato e ha una pretendente di lusso in più.