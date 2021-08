Calciomercato Torino: Messias sempre nel mirino, possibile un altro tentativo

I granata rimangono alla ricerca di un trequartista mancino da affiancare a Pjaca e il brasiliano è un obiettivo sempre concreto

Il nome frulla da mesi ed è sempre perennemente nei pensieri del Torino: Junior Messias. Il brasiliano del Crotone piace ai granata che hanno bisogno di un giocatore di qualità per la trequarti (possibilmente mancino da poter mettere sul centrodestra). La partita contro la Cremonese è stata la dimostrazione ulteriore di come i granata abbiano bisogno di giocatori tecnicamente superiori a quelli presenti oltre a poter reggere fisicamente il lavoro di Juric. Lo stesso allenatore granata ha esternato questa necessità e Messias è un profilo che calzerebbe a pennello (nonostante l'età molto avanzata e la poca esperienza in Serie A).

IL PUNTO - Il Torino ci prova e lo segue da inizio mercato ma il brasiliano continua a rimanere a Crotone. Il problema è proprio la richiesta economico dai calabresi, che vorrebbero circa 10 milioni per Messias, mentre i granata al massimo possono offrire 8 milioni. Una richiesta effettivamente molto elevata per un giocatore che ha sì fatto bene la passata stagione, ma non ha un'esperienza di A tale da poter permettere ai granata di spendere una cifra del genere. Se quindi i rossoblù non abbasseranno le pretese, il giocatore non vestirà la maglia del Toro. A due settimane dalla fine del mercato il tempo stringe. Molto potrebbe anche dipendere da Messias, se il giocatore dovesse esternare la volontà di partire il Crotone potrebbe anche abbassare le pretese.