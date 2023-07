UFFICIALE – Ola Aina è un nuovo giocatore del Nottingham Forest

Ola Aina è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Lo ha annunciato il club inglese, che nelle ultime ore ha finalizzato l'accordo con l'ormai ex esterno del Torino. Aina ha firmato un contratto annuale con il Nottingham Forest. Previste da contratto opzioni per estenderne la durata oltre il limite annuale.

Nottingham Forest, le prime parole di Aina

Aina ha rilasciato anche le prime parole ai microfoni del club: "Sono molto entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di iniziare. Volevo tornare di nuovo in terra inglese e il Forest è un club che ha un progetto e una squadra entusiasmanti. È emozionante tornare a giocare in Premier League. È il miglior campionato del mondo e voglio sempre mettermi alla prova". Gli ha fatto eco l'allenatore del club, Steve Cooper: "Siamo davvero contenti che Ola si sia unito a noi. È un giocatore versatile che ha una buona esperienza in Premier League e Serie A. È davvero un buon giocatore, ma anche un buon atleta. Renderà sicuramente la squadra più forte e non vediamo l'ora di lavorare con lui".