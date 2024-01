UFFICIALE – Torino, N’Guessan ceduto in prestito alla Ternana

Il Torino ha ceduto in prestito fino a fine stagione alla Ternana il giovane difensore, Ange N’Guessan. A rendere nota l’ufficialità di questa operazione in primis è stato il sito della Lega Serie B. Per il difensore francese si aprono quindi le porte del campionato cadetto e avrà la seconda metà di questa stagione per aumentare la sua esperienza in una Prima squadra dal momento che con il Toro quest’anno non ha disputato nemmeno un minuto tra Serie A e Coppa Italia. N’Guessan era un prospetto molto interessante della Primavera granata dopo averlo prelevato dal Lens due anni fa. In seguito è poi arrivata anche la nota sul sito del Torino per comunicare il buon esito di questo affare.