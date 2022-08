UFFICIALE – Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Torino

Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Torino. L'esterno, prelevato dall'Inter, ha svolto in mattinata le visite mediche allo stadio Olimpico Grande Torino. Successivamente, si è spostato in Via dell'Arcivescovado per la firma sul contratto. Lazaro arriva al Toro con la formula del prestito con diritto di riscatto, tra i 5 e i 6 milioni di euro. Sarà disponibile per Juric già per la ripresa degli allenamenti al Filadelfia, fissata per domani, in vista del match di Coppa Italia con il Palermo.