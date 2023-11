Atalanta, centrocampo prolifico: l’uomo in più è Ederson

Un centrocampo completo e prolifico

Dalla stagione 16/17 Gasperini ha sempre proposto una linea a quattro per il suo centrocampo. Due esterni a tutta fascia con partecipazione diretta alla fase offensiva e chiamati a svolgere anche compiti difensivi. In questa stagione si è messo in mostra positivamente Matteo Ruggeri con tre assist. Dall'altra parte il preferito era Zappacosta, ma con il rientro di Hateboer e il conseguente infortunio dell'ex Genoa viene facile pensare che il titolare possa essere l'olandese. In mezzo al reparto De Roon è l'addetto al recupero palloni, anche se quest'anno si è messo in mostra con quattro assist. Poi c'è Ederson, uomo in più della Dea. Sulla trequarti spicca Koopmeiners. L'olandese si è consacrato come uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Fondamentale in fase offensiva con il consueto apporto di gol (3 reti) e prezioso nell'assistenza con 2 assist a referto. In generale quello dell'Atalanta è un reparto completo, anche per quanto riguarda i gol messi a referto. I bergamaschi hanno segnato 21 gol in totale, ma di questi ben 9 sono arrivati da centrocampisti. Questo fa dell'Atalanta la seconda squadra della Serie A con più gol da parte del reparto del centrocampo. Non vanno nemmeno dimenticati elementi come Pasalic e De Keteleare. Il croato ha collezionato 1 gol e 1 assist, spesso ha fornito assistenza come subentrato. Il belga aveva iniziato molto bene con la casacca nerazzurra, poi è calato. Il contributo però è stato utile: quando ha fornito un gol o un assist l'Atalanta ha sempre vinto.