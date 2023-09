Che fine ha fatto Sirigu? In prova col Nizza dopo il grave infortunio

Dopo la separazione con il Toro per Sirigu c'è stata poca fortuna

Come detto, nel 2021 e strade tra Sirigu e il Torino si sono separate dopo quattro anni in cui il sardo è stato un portiere molto affidabile salvo alcuni errori verso la fine che gli hanno portato anche qualche critica. Anche a causa di alcuni dissapori con la società non è stato possibile proseguire la sua avventura sotto la Mole. In seguito c'è stata per lui l'esperienza con il Genoa nel campionato 2021/22 che però è culminata con la retrocessione del Grifone in Serie B. L'anno scorso Sirigu ha accettato di fare la riserva al Napoli, squadra con la quale non è mai sceso in campo neppure in Coppa Italia prima dell'addio a gennaio. A quel punto la carriera del portiere classe 1987 ha preso la strada verso Firenze rientrando in una sorta di scambio con Gollini che ha fatto il percorso inverso (per il portiere ex Tottenham è stata però coinvolta anche l'Atalanta proprietaria del suo cartellino). In questa seconda metà della scorsa stagione Sirigu ha giocato una partita in campionato e una in Conference League prima della grande sfortuna. Poco dopo il suo arrivo alla Fiorentina è rimasto infatti vittima di un infortunio al tendine d'Achille che ne ha, di fatto, concluso anticipatamente l'annata. Ora per l'ex Toro è giunto il momento del riscatto e se riuscirà a convincere il Nizza potrebbe tornare a calcare i campi della Ligue 1, sette anni dopo l'ultima volta.