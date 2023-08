Classifica Serie A: cade la Lazio a Lecce, prima doppietta romana per Belotti

Prima domenica di Serie A in questo campionato 2023-24: alle 18.30 Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta. All'Olimpico i giallorossi hanno pareggiato contro i campani, da segnalare la prima doppietta romana di Belotti. La rete nel finale dell'ex capitano del Toro ha regalato il pareggio dopo la rimonta, firmata dai due gol di Candreva. Vince, invece, l'Atalanta a Reggio Emilia: i bergamaschi sono corsari sul campo del Sassuolo. De Ketelaere giunge alla prima rete in Serie A e nel recupero Zortea raddoppia. Capitola la Lazio sul campo di Lecce: in Salento Almqvist e Di Francesco fanno impazzire di gioia i tifosi pugliesi, dopo l'iniziale vantaggio di Immobile. La Juventus non si lascia trovare impreparata e picchia duro sull'Udinese: alla Dacia Arena termina 0-3 per gli ospiti. Chiesa, Vlahovic e Rabiot sono protagonisti dei gol della squadra di Allegri. Domani il Torino, in caso di vittoria, ha la possibilità di raggiungere Fiorentina, Juventus, Atalanta Inter, Napoli, Lecce e Verona a punteggio pieno. Con un solo punto, invece, inseguono Roma e Salernitana.