Claudio Ranieri: “Bremer inspiegabile, al Toro era insuperabile”

Nell'edizione di questa mattina - mercoledì 21 settembre - sul quotidiano de La Gazzetta dello Sport, è uscita un'intervista a Claudio Ranieri, l'allenatore che in Premier League guidò il Leicester fino alla vittoria del campionato. L'ex allenatore di Juventus e Inter, ha così commentato la situazione che le due squadre stanno passando in questa prima parte di stagione, per i bianconeri ancora più tragica dei nerazzurri: "La Juventus non è quella che ci si aspetta da fuori, ha preso tanti buoni giocatori ma serve aspettare che ritornino dai rispettivi infortuni. Anche l'Inter non è più la stessa dopo aver sfiorato lo scudetto l'anno scorso".