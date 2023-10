Diritti tv, arriva l’accordo: Serie A a Sky e Dazn dal 2024 al 2029

E' arrivato il verdetto dell'assemblea della Lega Serie A, che aveva come fine quello di assegnare i diritti televisivi per il quinquennio 2024-2029. Da settimane i 20 club erano in trattativa con i broadcaster e ora è arrivata la svolta. L'accordo per i diritti tv andrà a Sky e Dazn, la votazione si è conclusa con 17 favorevoli, un astenuto e due contrari. Secondo le indiscrezioni Dazn dovrebbe mettere sul piatto 700 milioni di euro per trasmettere le 10 partite di giornata, di cui 7 in esclusiva, mentre Sky pagherà 200 milioni per acquistare 3 gare in co-esclusiva. Confermato dunque l'assetto attuale.