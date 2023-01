Empoli, difesa di qualità: Vicario 5^ per percentuale parate

Sabato pomeriggio, alle 15:00, il Torino di Ivan Juric sarà ospite dell’Empoli. I biancoblu attualmente sono 9^ in classifica, con solo un punto in meno rispetto ai granata. Al Castellani, dunque, entrambe le squadre saranno chiamate a dare il massimo, complici anche le ultime partite dell’Empoli in questo campionato: il club emiliano ha conquistato 2 vittorie nelle ultime 2 gare giocate.