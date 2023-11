Espulsioni a tempo, l’Ifab dà l’ok: nella prossima stagione al via i test

Espulsioni a tempo: questa è la novità introdotta dall'Ifab (International Football Association Board) nel corso del Business Meeting annuale (ABM) tenutosi ieri a Londra. "Proteste e falli tattici plateali (come quello di Chiellini su Saka) saranno i due motivi per cui si potrà essere espulsi a tempo. Niente giallo (come toccò a Chiellini), considerato una sanzione troppo leggera, e niente rosso, ma una sorta di arancione che lascerà la squadra momentaneamente in inferiorità numerica come succede nel rugby, ispirazione per questa regola" si legge sulla Gazzetta dello Sport. L’International Board ha anche deciso che le espulsioni per i falli di mano che impediscono un gol avvengano solo in caso di gesto deliberato e che il pallone su calcio di rigore dovrà essere piazzato al centro del dischetto. I primi test è probabile che avvengano in Inghilterra: la FA Cup sembrerebbe la soluzione più accreditata. "Valuteremo quale è il campionato più adatto per la sperimentazione una volta che verrà deciso il protocollo. A livello giovanile, l’espulsione a tempo ha funzionato da prevenzione per falli tattici e proteste eccessive, non da cura. Siamo arrivati ad un punto in cui i giocatori erano consci della minaccia delle espulsioni a tempo" ha detto Mark Bullingham, direttore esecutivo delle federcalcio inglese e membro del direttivo dell’International Board.