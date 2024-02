Lazio in trasferta a viso aperto: segna e concede tanto

Il rendimento della Lazio in trasferta in questa stagione di Serie A

Alberto Girardi 20 febbraio 2024 (modifica il 20 febbraio 2024 | 18:54)

Il prossimo avversario dei granata sarà la Lazio, la squadra di Sarri arriva all'Olimpico Grande Torino giovedì alle 20:45 per il recupero della 21° giornata. Si tratta di una partita molto importante per la stagione del Toro, che in caso di vittoria supererebbe i biancocelesti e anche la Fiorentina, agganciando così il settimo posto. La Lazio arriva però da una brutta sconfitta in casa contro il Bologna e non vorrà mancare il secondo match consecutivo per l'Europa.

Il rendimento della Lazio in trasferta: i gol subiti sono il doppio rispetto che in casa — Il rendimento generale della Lazio in trasferta è piuttosto buono: la media punti è di 1.33, un valore non particolarmente alto, ma nella speciale classifica in cui vengono conteggiate solo le partite fuori casa la Lazio sarebbe quinta a due punti dal quarto posto, più in alto rispetto a squadre come Fiorentina, Atalanta, Roma e Bologna. Il dato che però salta all'occhio e che può far sperare il Torino riguarda i gol subiti: i biancocelesti sono infatti la seconda squadra che ha subito più gol in trasferta tra le prime 12 classificate,(17) alla pari con Fiorentina, Roma e Monza e solo il Milan ne ha subiti di più. Fuori casa però, è anche da notare che la Lazio segna di più, se in casa i gol sono 13 in 12 partite, in campo avversario sono 16 nello stesso numero di match.

I risultati delle ultime 5 gare della Lazio — Nell'ultimo match di campionato la Lazio ha perso in casa 2-1 contro il Bologna. Gara molto importante per un posto europeo, ma che gli uomini di Sarri non hanno saputo vincere, regalando anche un gol agli avversari. Le altre partite giocate dal club di Roma, procedendo a ritroso, hanno portato ad una vittoria con il Cagliari, una sconfitta con l'Atalanta, un pareggio con il Napoli e una vittoria con il Lecce, da menzionare anche la recente vittoria per 1-0 ai danni del Bayern Monaco in Champions League. E' chiaro che i risultati in campionato della Lazio non siano sfavillanti, spesso con le prime 7 classificate non ha fatto risultato e il momentaneo ottavo posto non è il piazzamento che ci si aspettava ad inizio anno, nonostante ciò la rosa si presenta sempre di alto livello, con un ottimo allenatore e molto ostica da affrontare.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.