La Salernitana fa più punti in casa, ma il Toro non perde all’Arechi dal 2004

I risultati delle prime 3 gare della Salernitana

Nelle prime 3 giornate la Salernitana ha conquistato 2 punti, che arrivano da 2 pareggi e una sconfitta, ma nonostante il 2-2 all'olimpico contro la Roma nella 1^ di campionato i granata non sono partiti particolarmente bene. Nella ultima giornata hanno subito una sconfitta per 2-0 con il Lecce e a peggiorare ulteriormente la situazione è il caso Dia: il giocatore, punta di diamante della rosa, ha prima litigato con la società e adesso si è anche infortunato. Il senegalese non ci sarà sicuramente contro il Torino e ora rischia anche una multa dalla società per non essere rientrato in tempo dal Senegal. Sono dunque settimane difficili per il club di Iervolino, che affronterà un'altra gara senza il suo bomber. I risultati ottenuti fino ad ora e le vicende accadute presentano la Salernitana come un avversaria non particolarmente in forma. Per entrambi i granata i 3 punti sono importantissimi per guadagnare posizioni in classifica.