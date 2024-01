Napoli, contro il Torino spazio a Raspadori per sostituire Osimhen

Focalizziamoci quest'oggi sull'attacco dei partenopei, prossimi avversari del Torino

Enrico Penzo

L'inizio del diciannovesimo turno di Serie A è alle porte ed il Torino scenderà in campo per affrontare il Napoli. La gara si disputerà domenica 7 alle ore 15:00, allo stadio Grande Torino. La squadra ospite, campione d'Italia in carica, sta vivendo un'annata al di sotto delle aspettative. Dopo l'esonero di Rudi Garcia e l'approdo di Walter Mazzarri, la situazione è ancora traballante. A confermare ciò sono i risultati ottenuti nelle ultime 5 partite: 3 sconfitte, 1 pareggio ed 1 vittoria. I partenopei sono ottavi a quota 28 punti e domenica i granata avranno un'importantissima occasione per accorciare le misure. il Napoli probabilmente scenderà in campo con il 4-3-3 ed il tridente offensivo sarà rimaneggiato a causa di alcune assenze.

Il probabile tridente del Napoli: Raspadori al centro dell'attacco — Domenica il Napoli dovrà fare i conti con alcune assenze importanti, in primis quella di Osimhen. Il bomber di Mazzarri sarà impegnato con la sua Nigeria per la Coppa d'Africa ed al suo posto sarà pronto Giacomo Raspadori. Il talento azzurro ha disputato fino ad ora 18 partite, di cui 9 da titolare. In totale ha realizzato 3 gol e 2 assist e domenica la squadra si affiderà proprio a lui per cercare il gol. Il Napoli con ogni probabilità scenderà in campo con Kvaratskhelia e Politano (in ripresa dopi un lieve infortunio) al fianco del classe 2000. Ad oggi il georgiano ha disputato 17 partite mettendo a segno ben 5 gol e 3 assist. L'ultima rete risale al match contro il Cagliari, vinto per 2 a 1 proprio grazie ad un suo gol al 75'. Stessi numeri per l'ex Inter, che su 17 partite ha messo a segno anche lui 5 reti e 3 assist. Questa settimana Politano ha svolto un allenamento personalizzato per un leggero affaticamento, ma non dovrebbe essere in dubbio per la partita con il Torino.

Toro, occhio a Raspadori: un centravanti atipico — Giacomo Raspadori nonostante la giovane età (23 anni) è un elemento fondamentale per il Napoli e per la Nazionale Italiana. Alto 1,72, fisico solido, baricentro vicino a terra, Raspadori ha una reattività che gli permette di giocare in frazioni di tempo e di spazio inferiori a quelle degli altri giocatori. Una caratteristica esaltata anche dal suo ottimo primo controllo e da una conduzione palla precisa e sensibile con entrambi i piedi. Caratteristiche insolite per una punta, ma oltre a queste doti da fantasista, il giocatore ha la mentalità e l’istinto di un finalizzatore puro. Agile, veloce e dotato di ottima tecnica individuale, risulta abile sia in fase realizzativa sia nel fornire assist ai compagni. Bravo ad attaccare la profondità, spesso viene incontro alla palla per cucire il gioco sulla trequarti, dimostrando una buona visione di gioco. Un vero talento da custodire e che domenica all'Olimpico, se non fermato, potrebbe creare numerose insidie.

