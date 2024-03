Napoli, primo allenamento in vista del Toro: Osimhen e Rrahmani lavorano a parte

Il Napoli, reduce dal successo sulla Juventus, ha ripreso in mattinata gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center in vista della prossima sfida con il Torino, in programma venerdì 8 marzo allo Stadio Maradona alle ore 20.45. Come fatto sapere dal consueto resoconto del club partenopeo, il gruppo a disposizione di Calzona, dopo una prima parte dedicata alla potenza aerobica, è stato impegnato in una seduta tecnico tattica seguita da partitina a campo ridotto. Alcuni elementi della rosa hanno osservato programmi individualizzati. Osimhen e Rrahmani, titolari contro la Juventus, hanno svolto solo lavoro personalizzato rispettivamente in palestra per l'attaccante e in campo per il difensore. Personalizzato in palestra e campo invece per Cajuste, alle prese con una distrazione di primo grado al semitendinoso. Ngonge ha fatto infine la prima parte di allenamento in gruppo e successivamente terminato la seduta individualmente in palestra.