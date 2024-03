Napoli-Torino, i tifosi azzurri sui social: “Orsato ci affonda”, “necessità di Buongiorno”

Il Napoli - dopo la vittoria casalinga con la Juventus - ha pareggiato con il Torino, perdendo punti importanti per la rincorsa al posto in Champions League, che attualmente dista 7 punti. Al gol di Kvaratskhelia ha risposto in rovesciata Tonny Sanabria, permettendo alla squadra granata di tornare a casa con un punto. I tifosi del Napoli sui social hanno contestato l'arbitraggio del direttore di gara Daniele Orsato: dal contatto tra Buongiorno e Osimhen in area di rigore, ai pochi minuti di gioco effettivo nel secondo tempo del match. Di seguito alcuni tweet dei tifosi partenopei dopo il pareggio casalingo.