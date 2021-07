Riapertura stadi, Gravina: “Ci vuole buon senso”. Oggi incontro con le istituzioni

I club di A chiedono la riapertura al 100% con ingresso consentito ai soli tifosi vaccinati

Non si è fatta attendere la risposta della Vezzali, affidata ad una nota: "Si tratta di un tema che non riguarda soltanto la Serie A. La riflessione è già avviata, sappiamo quanto sia fondamentale programmare un piano finanziario per affrontare la stagione. Va però ricordato che la pandemia non è superata e i dati sulle varianti ci impongono massima cautela". In giornata è atteso un incontro tra il presidente Dal Pino e i rappresentanti delle istituzioni.