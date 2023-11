Serie A, il derby d’Italia finisce in pareggio: 1-1

Come cambiano gli equilibri in classifica a seconda degli esiti dei match della 13ªgiornata

Tutto nel primo tempo: Vlahovic risponde a Lautaro. Il derby d'Italia si conclude con un pareggio che muove la classifica. I nerazzurri rimangono in testa al campionato a +2 sui bianconeri. Nel pomeriggio si sono registrate le vittorie del Sassuolo sull'Empoli e del Frosinone sul Genoa. Il Cagliari ha fermato in casa sull'1-1 il Monza nel lunch match. Infine alle 18 la Roma si è imposta per 3-1 sull'Udinese. Il Torino domani in caso di successo a Bologna può arrivare a -2 dal settimo posto, attualmente occupato dalla Fiorentina.