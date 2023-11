Serie A, la 13ª giornata: Juventus-Inter il big match del weekend

Le squadre di Serie A torneranno in campo dopo la sosta nazionali per la 13ª giornata di campionato. L'inizio è fissato domani alle ore 15:00 con la Salernitana che sfiderà in casa la Lazio. A seguire alle ore 18:00 l'Atalanta di Gasperini sfiderà il Napoli nel match che segna il ritorno di Mazzarri sulla panchina partenopea a dieci anni dall'addio. In serata ci sarà Milan-Fiorentina, fischio d'inizio alle ore 20:45. Il turno proseguirà la domenica con Cagliari-Monza alle 12:30 e a seguire Frosinone-Genoa, che si disputerà in contemporanea a Empoli-Sassuolo alle ore 15:00. L'esito di questi match è da tenere d'occhio considerando la differenza di punti minima tra diversi di questi club ed il Torino. Successivamente alle 18:00 si giocherà Roma-Udinese, mentre alle 20:45 avrà inizio il big match tra la prima e la seconda in classifica, Juventus ed Inter. Il turno terminerà il lunedì con i due match Verona-Lecce alle ore 18:30 ed infine Bologna-Torino alle 20:45. Trasferta importante per i ragazzi di Juric, affronteranno al Dall'Ara la squadra di Thiago Motta, che ha cominciato molto bene la stagione.