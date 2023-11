Serie A, la classifica: il 7° posto resta a tiro, dopo la sosta Bologna-Torino

In vetta sarà derby d'Italia. L'Inter vince contro il Frosinone e si riporta in prima posizione, davanti alla Juventus fresca vincitrice della sfida del sabato contro il Cagliari. Al rientro dalla sosta ci sarà proprio Juventus-Inter. Terza posizione per il Milan, che ringrazia lo scivolone del Napoli contro l'Empoli. I partenopei restano quarti. Zona Europa intasata, tante squadre sono raggruppate in pochi punti. Atalanta al quinto posto, seguita da Fiorentina e Bologna. Roma e Lazio si posizionano rispettivamente alla settima e alla decima posizione. Monza e Torino restano in agguato, dopo la sosta i granata affronteranno i bolognesi. Il Frosinone resta in una zona tranquilla della classifica, così come Genoa e Lecce. Il Sassuolo si colloca al dodicesimo posto, con un punto sopra all'Udinese. L'Empoli con la vittoria al Maradona esce dalla zona retrocessione e si piazza al diciassettesimo posto. Nella zona rossa restano Cagliari, Verona e Salernitana.