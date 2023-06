Serie A, la classifica DEFINITIVA: sorpasso Bologna, il Torino finisce 10°

Questa domenica si sono giocate le ultime partite del 38° turno e quindi è arrivata alla sua conclusione il campionato di Serie A 2022/23. Dopo la sconfitta di ieri contro l'Inter, il Torino ha dovuto rinunciare all'ottavo posto e quindi al possibile sogno Europa. I risultati odierni però negano ai granata anche la nona posizione perché il Bologna ha vinto 2-3 sul campo del Lecce. In questo modo, alle spalle della Fiorentina ottava si piazza proprio la formazione rossoblù. Il Toro deve quindi accontentarsi del decimo posto, un piazzamento che vale l'ultima piazza nella parte sinistra della classifica. Per i granata si tratta della stessa posizione di classifica raggiunta l'anno scorso al termine del primo campionato con Ivan Juric sebbene quest'anno siano stati ottenuti 53 punti contro i 50 della passata annata. Il gol del Bologna al 97' ha regalato i tre punti che sono valsi il sorpasso sul Toro, ai granata sfugge così all'ultimo secondo il nono posto che costa 1,1 milioni di euro in diritti TV. La divisione degli incassi dei diritti TV tra le 20 squadre di Serie A prevede infatti 7,4 milioni di euro per la nona in classifica e 6,3 milioni di euro per la decima.