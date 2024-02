Serie A, la classifica: frena ancora il Napoli. Il Toro può tentare il sorpasso

Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo le partite della domenica in cui si gioca il 26° turno, dopo i due posticipi del lunedì

Domani il Torino sarà ospite a Roma e poi dopo si giocherà posticipo del lunedì, Fiorentina-Lazio. Due partite che metteranno la parola fine alla 26^ giornata di Serie A. Sempre in merito a questo turno oggi si sono giocate quattro partite, ad aprire la domenica è stata la Juventus che in casa ha vinto 3-2 contro il Frosinone nei minuti di recupero. Trova un gol prezioso nel finale anche il Cagliari che alle 15 ha pareggiato 1-1 contro il Napoli. Ora i partenopei si trovano al nono posto con 37 punti, uno in più del Toro decimo. I granata domani sul campo della Roma potranno provare il sorpasso sui campani e poi vedere come andrà la sfida tra Fiorentina e Lazio, due formazioni che precedono in classifica proprio la squadra di Juric.