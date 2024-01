Serie A, la classifica: il Bologna pareggia a San Siro. Toro a -2 dal settimo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo i match di sabato della 22^ giornata

Il Bologna pareggia 2-2 a San Siro contro il Milan: alla rete del vantaggio di Zirkzee ha risposto Loftus-Cheek che è stato autore di una doppietta; nel finale il rigore di Orsolini ha permesso ai rossoblù di tornare a casa con un punto. Con questo pareggio del Bologna, il Torino - in attesa delle altre partite - è a meno due dal settimo posto. Nel pomeriggio invece l'Atalanta ha battuto facilmente l'Udinese per 2-0 (reti di Miranchuk e Scamacca) e si è portata a quota 36 momentaneamente al quarto posto, mentre la Juventus è stata fermata dall'Empoli in casa.