Serie A, la classifica: il Bologna stecca, cade anche la Roma

La Vittoria casalinga dell'Atalanta sul Lecce apre l'ultima domenica del 2023 con i bergamaschi che sorpassano Roma e Napoli andando al sesto posto. Alle 15:00 poi il Cagliari e l'Empoli hanno pareggiato un match molto importante per entrambe in termini di classifica, ma rimangono entrambe in zona retrocessione al momento. In contemporanea è andata in scena Udinese-Bologna, con i padroni di casa che si sono imposti per 3-0, condannando il Bologna al quinto posto. Il Milan chiude invece al terzo posto grazie alla vittoria con il Sassuolo. Infine alle 20.45 la Juventus ha sconfitto con il classico risultato di 1-0 la Roma di Mourinho