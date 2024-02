Serie A, la classifica: il Monza vince e raggiunge Torino e Napoli a quota 36 punti

Prosegue la 26esima giornata di Serie A. Nella prima partita di giornata l'Empoli di Davide Nicola batte un colpo importante in ottica salvezza vincendo contro il Sassuolo per 3-2 in extremis e portandosi al 13esimo posto a quota 25 punti. Da quando l'ex tecnico granata è arrivato in panchina, i toscani non hanno mai perso e ora sono a quota sei risultati utili consecutivi. Poi è toccato al Monza, uscito vincente dal confronto con la Salernitana fanalino di coda per 2-0. I biancorossi agganciano così momentaneamente Torino e Napoli. I granata però hanno una gara in meno, giocheranno lunedì contro la Roma con l'intento di riportarsi a +3, e i partenopei invece devono ancora scendere in campo per la giornata in corso e recuperare la 21esima giornata. Nell'ultima sfida di giornata successo Genoa ai danni dell'Udinese: il Grifone si impone per 2-0 sui friulani e sale al 13esimo posto; il margine dei bianconeri sulla zona retrocessione si assottiglia a 3 sole lunghezze.