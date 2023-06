Serie A, la classifica: l’ottavo posto è della Fiorentina

Il Torino cade in casa contro l'Inter, i nerazzurri si impongono 0-1 grazie al gol di Brozovic nel primo tempo. Con questa sconfitta i granata devono rinunciare all'ottavo posto in classifica, una posizione che quest'anno sarebbe potuta valere una qualificazione in Europa per le possibili sentenze in cui potrebbe incorrere la Juventus. Il Toro chiude quindi il campionato a quota 53 punti che valgono per ora il nono post a -3 dalla Fiorentina ottava. Per conoscere il suo posizionamento definitivo i granata dovranno però attendere le partite di domani di Bologna e Monza.