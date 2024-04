Serie A, la classifica: il Torino si trova a -3 dall’ottavo posto del Napoli

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le gare della domenica in cui si disputa il 33° turno

Il Torino ottiene un solo deludente punto contro il Frosinone nella seconda partita in casa di fila e si tratta di un altro 0-0 come quello di una settimana fa nel derby con la Juventus. I granata mancano così l'opportunità di avvicinarsi al Napoli ottavo e restano noni con 46 punti, attenzione però alla Fiorentina che alle 18 in caso di vittoria con la Salernitana può sorpassare il Toro essendo ora indietro di sole due lunghezze.