Serie A, la classifica: il settimo posto resta a 4 punti di distanza per il Toro

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo il recupero di questa sera di una gara del 21^ turno

Il Torino non porta a casa nemmeno un punto dalla sfida contro la Lazio del recupero della 21^ giornata di Serie A. I granata restano così a pari punti con il Napoli con 26 punti ma i partenopei hanno ancora da giocare il recupero e potrebbero così staccare la squadra di Juric. I biancocelesti invece strappano i tre punti e si portano al settimo posto con 40 lunghezze. Questa partita rimane quindi una chance fallita dal Toro per rientrare in zona Europa.