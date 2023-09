Serie A, la classifica: Torino fermo a 8 punti, Lazio a -1 dai granata

Nel resto della giornata tanti verdetti. Il primo riguarda la vetta. L'Inter cade contro il Sassuolo a San Siro per 2-1 e così facendo si ritrova ora a condividere la testa della classifica con il Milan, che invece è riuscito a conquistare i 3 punti contro il Cagliari battendo i sardi per 3-1. Risponde presente anche l'Atalanta, vittoriosa per 1-0 con il Verona: la Dea si piazza al quarto posto a quota 12 punti, dietro alla Juventus. Quinto invece il Napoli tornato a una convincente vittoria contro l'Udinese per 4-1. In zona retrocessione l'Empoli sale al terzultimo posto conquistando i primi tre punti del campionato contro la Salernitana, battuta per 1-0 con gol di Baldanzi. Penultimo l'Udinese, finito ko contro il Napoli campione d'Italia. IlCagliari si ritrova al termine di questa giornata in ultima posizione da solo a quota 2 punti.